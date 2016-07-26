東京奧運｜開幕禮擬閉門舉行 只許奧委會及贊助商人士入場

東京奧運將於本月23日香港時間晚上6時舉行，《朝日新聞》報道，日本政府正研究開幕禮是否閉門舉行。

報道指，當局原本計劃安排觀眾出席開幕禮，但受到疫情反覆影響，現正研究是否按照專家建議，閉門舉行。日本政府及東京奧組委等5方，將於稍後舉行會議，決定奧運的觀眾安排，目前討論的方案，包括開幕禮只容許國際奧委會及贊助商等相關人士入場，並無觀眾，而在容納超過5,000人的大型場館賽事，最多坐一半人。

相關新聞：東京奧運｜再有抵日運動員確診 入場觀眾擬限5000人四成比賽或閉門

報道又指，執政自民黨在星期日舉行的東京都議會選舉受挫後，擔心若果堅持原定計劃舉行奧運，導致疫情爆發，可能危及秋天舉行的眾議院選舉選情。同屬執政聯盟的公明黨表明，希望政府認真檢討閉門舉行奧運。

東奧組委：開幕禮延長半小時結束

東奧組委會早前表示，因應疫情關係，東奧開幕禮將延長半小時至晚上10時半結束。至於下月8日晚上6時舉行的閉幕禮則會簡化流程，比原定計劃縮短半小時，至晚上9時半結束。

另外，日本代表團落實今屆東京奧運將由男籃星將八村壘，以及女子摔跤選手須崎優衣，一起出任開幕禮持旗手。國際奧委會(IOC)於去年3月修改規則，由東京奧運開始，開幕禮入場儀式允許各代表團的男、女運動員一同擔任持旗手，取代以往奧運各隊僅一人代表的傳統。