東京奧運｜開幕禮港隊排第170進場 MISIA將領唱日本國歌

東京奧運的開幕禮將於香港時間今晚7時在東京國立運動場舉行，奧運聖火今早於東京都廳完成傳遞之後，今晚亦會送到會場；而香港預計有10名運動員參加開幕禮，港隊將會排在第170進場，並由劍擊的張家朗，以及羽毛球的謝影雪擔任持旗手。

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入場次序按日文五十音順

根據日本傳媒報道，今屆奧運選手入場次序與過去按英文字母順序不同，而是按日文五十音順排列。首3隊則會先是奧運起源國的希臘，之後會到難民代表團，然後再到因為被禁止參賽，而要用俄羅斯奧委會身分參賽的俄羅斯代表團。第4隊開始則按日文五十音順，依次將是冰島、愛爾蘭等，當中香港排第170，而中國則排第111。206支隊伍中，最後3隊亦是特別安排，先後是2028年奧運主辦國的美國，之後到2024年的法國，最後到日本。同時，作為疫情預防措施，每支隊伍將相隔2米。

將播放約翰連儂《Imagine》 約1,600無人機表演

至於有關今日出席演出的代表，預計將會由歌手MISIA領唱日本國歌《君之代》，而歌舞伎演員市川海老藏亦會參與演出。另外，早前日本傳媒表示在會場內綵排期間曾播放電玩《勇者鬥惡龍》的音樂，至於由已故披頭四樂隊成員約翰連儂創作的歌曲《Imagine》亦將會於開幕式上播放。而會場內亦會有約1,600部無人機參與演出。

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大坂直美出席開幕禮 首圈賽事改期

對於最後負責點燃聖火的代表仍未有公布，日媒引述奧組委相關人士指，在最後的聖火傳遞會分為5至6組，當中會包括有力爭取獎牌的日本運動員，然後中間會包括一名普通人的小孩，最後會送到燃點聖火的成員。日本傳媒估計，有份參與最後階段聖火傳遞或會包括3名獲得日本榮譽國民的人物松井秀喜、長嶋茂雄及王貞治。

另外，原定明日(24日)上午舉行、由日本網球手大坂直美對國家隊代表鄭賽賽的女單賽事確定改期，據報原因是大坂直美將出席開幕禮，而為免休息時間不足，故會安排比賽於周日(25日)舉行。