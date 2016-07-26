東京奧運｜開幕禮預計得約950人入場 各國元首僅不足20人

東京奧運將於周五（23日）舉行開幕禮，然而因應疫情關係，預計只有約950人出席，當中包括800名各國元首或內閣代表、國際奧委會官員以及海外贊助商代表等，而日本國內亦僅有約150人參與。同時，今屆出席奧運開幕禮的各國元首，預計將不多於20人，比上屆里約40多名各國元首，少逾一半。

相關新聞：東京奧運｜美體操隊拒入住選手村 寧住酒店稱更安全

日本傳媒報道，因應新冠疫情，東京奧運開幕禮只招待受邀請人士，入場人數原本打算逾1萬人縮減至不足千人。組委會方面今日透露，預計開幕禮將僅有約950人參加，當中約800人為海外人士，包括國際奧委會代表、各國要員、各國奧委會代表、下屆奧運主辦城市代表、電視轉播機構、贊助商代表等。而日本國內亦只有約160人，當中包括首相菅義偉及內閣人員、東京都知事小池百合子、東京奧委會會長橋本聖子、各體育總會代表以及國內贊助商代表等。

相關新聞：疫情持續 選手村增兩病例 專家︰氣泡已爆 東京奧組委不排除煞停舉辦

各國政要比里約奧運少逾半

另外，日本內閣官房長官加藤勝信，今日向記者表示，於周五出席奧運開幕禮的外國元首，預計只有約15人左右，而內閣代表則有約70人。數字較2012年倫敦奧運約80名元首以及2016年里約奧運約40名元首少，是近年奧運最少外國元首出席的一次。各國代表預計在22至24日期間，會於東京赤坂的迎賓館與各國元首會面，加藤指在新冠疫情底下，外交會面受到限制，故今次將會是難得的會面機會。