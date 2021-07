東京奧運|電視台女主持又失言 「你第三隻腳好鬼勁!」泳手險爆笑(有片)

本港有電視台女記者在東奧說「我好鐘意你呀,點算呀」、「對你運動員生涯,呢個經驗有幾重要?」惹來議論,英國廣播公司(BBC)一名女主持人亦被指「失言」,竟當眾大讚奪金泳手「你第三隻腳好鬼勁!」泳手聽罷只好在鏡頭面前忍笑。

英國泳隊周三在男子4X200米自由泳奪金,其中兩名隊員Tom Dean及Matt Richards接受BBC 50歲女主持Clare Balding視像訪問。期間Balding想讚游第三棒的Matt Richards表現出色,冷不防爆出一句「your third leg was just phenomenal」,當中的leg可解作「賽段」,亦可解作「腿」,如後者,意思便變成「你第三隻腳真係好勁」,令人想入非非。兩名血氣方剛的年輕泳手當然亦聽得明,觀眾都看得出二人在鏡頭前辛苦忍笑,幸好無傷大雅,這一幕亦成為英國網民熱話。