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東京奧運｜電視台女主持又失言 「你第三隻腳好鬼勁！」泳手險爆笑(有片)
43 分前
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東京奧運東奧訪問失言電視台女記者主持
東京奧運｜電視台女主持又失言 「你第三隻腳好鬼勁！」泳手險爆笑(有片)
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兩名金牌泳手接受BBC女主持Clare Balding訪問。(互聯網)
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Tom Dean(左)及Matt Richards聽到主持的話後，在鏡頭前忍笑。(互聯網)

本港有電視台女記者在東奧說「我好鐘意你呀，點算呀」、「對你運動員生涯，呢個經驗有幾重要？」惹來議論，英國廣播公司(BBC)一名女主持人亦被指「失言」，竟當眾大讚奪金泳手「你第三隻腳好鬼勁！」泳手聽罷只好在鏡頭面前忍笑。

英國泳隊周三在男子4X200米自由泳奪金，其中兩名隊員Tom Dean及Matt Richards接受BBC 50歲女主持Clare Balding視像訪問。期間Balding想讚游第三棒的Matt Richards表現出色，冷不防爆出一句「your third leg was just phenomenal」，當中的leg可解作「賽段」，亦可解作「腿」，如後者，意思便變成「你第三隻腳真係好勁」，令人想入非非。兩名血氣方剛的年輕泳手當然亦聽得明，觀眾都看得出二人在鏡頭前辛苦忍笑，幸好無傷大雅，這一幕亦成為英國網民熱話。

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有網民話兩名泳手忍笑的樣子好好笑。(互聯網)
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另有網民說，想聽到兩名泳手在訪問後爆笑同取笑件事。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜電視台女主持又失言-「你第三隻腳好鬼勁！」泳手險爆笑有片-278078
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