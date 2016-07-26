東京奧運｜電視台女主持又失言 「你第三隻腳好鬼勁！」泳手險爆笑(有片)

本港有電視台女記者在東奧說「我好鐘意你呀，點算呀」、「對你運動員生涯，呢個經驗有幾重要？」惹來議論，英國廣播公司(BBC)一名女主持人亦被指「失言」，竟當眾大讚奪金泳手「你第三隻腳好鬼勁！」泳手聽罷只好在鏡頭面前忍笑。

英國泳隊周三在男子4X200米自由泳奪金，其中兩名隊員Tom Dean及Matt Richards接受BBC 50歲女主持Clare Balding視像訪問。期間Balding想讚游第三棒的Matt Richards表現出色，冷不防爆出一句「your third leg was just phenomenal」，當中的leg可解作「賽段」，亦可解作「腿」，如後者，意思便變成「你第三隻腳真係好勁」，令人想入非非。兩名血氣方剛的年輕泳手當然亦聽得明，觀眾都看得出二人在鏡頭前辛苦忍笑，幸好無傷大雅，這一幕亦成為英國網民熱話。