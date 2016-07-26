東京奧運｜電視收視升 近290萬港人睇張家朗摘金

東京奧運落幕，香港運動員屢創佳績，在全城掀熱潮，政府購入電視轉播權供本地電視台播放，更是帶動香港免費電視台的收視成績。根據CSM收視研究，上月26日晚的20點38分，即是張家朗的奪金後時刻，是直播收視率最高時刻，總收視率高達44.2%，即有289.6萬人觀看，當時9條免費頻道中，有4條正播出張家朗賽後專訪。收視研究指，不論電視轉播量還是奧運節目收視都有表現不錯。

何詩蓓摘銀最高收視率19.6%

CSM收視研究指，東京奧運舉行的17日，即上月23日至本月8日，平均每人每日收看電視時間有193.2分鐘，比上半年平均數172.3分鐘高，而收視時間最長的是8月8日，全港平均每人收看電視節目高達217.6分鐘。上月28日與30日，何詩蓓參加的女子200米及100米自由泳決賽，雖然都在日間非黃金時段，但最高收視率達19.6%，遠超平日上午時段收視率。

奧運期間體育節目成收視最高類別

據CSM媒介研究統計，奧運期間，本港9個免費電視頻道合計播出體育節目88,915分鐘，平均每日長達5,230分鐘，佔播出節目總量40.4%，遠超今年上半年體育節目播出量佔比的3.1%。從收視角度看，在奧運期間體育節目成為收視貢獻率最高的一個節目類別，期間平均每人累計收看體育節目1,778分鐘，收視貢獻高達61.8%。

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