東京奧運｜霍啟剛：政府應從產業化角度投資體育發展

日本東京奧運昨日正式閉幕，港協暨奧委員副會長霍啟剛在社交平台上撰文表示，港隊歷史性地在一屆奧運奪得6面獎牌，全城沸騰，過去兩周，有不少商界朋友都聯絡他，希望將來可用不同方式支持體育界發展。他指過去一直提倡政府在原有的「三化」政策：精英化、盛事化、普及化上，加上產業化，政府今次真應該要從產業化角度投資體育發展，同時都要設立渠道讓新資源投入體育界，完善整個體育界生態。

近年體院運動科研做得很好

霍啟剛表示，今次港隊獲得的成績並非「好彩」及「偶然」，是運動員和背後團隊花了很長時間的努力而得來的。運動員的實力固然是致勝的關鍵，但科研的幫助也日益重要。近年體育學院在運動科研方面做得很好，不同設施都進行了翻新，加入很多科研設備去幫助運動員，又與不同院校合作以科研提升港隊實力，但因資源有限，現在體院服務只是給精英運動員使用，政府需要更加認真研究如何大力支持科研投入。

文化體育融合至「文化體育+」概念

霍啟剛指，運動科研講的不只是器材，還有醫學治療、醫學心理等等，是一套完整訓練系統，中國有強大運動員支援和科研成果，香港也是國際化城市，絕對可發揮優勢，同國家級團隊多交流、學習，將運動科研產業化，令世界各地體育人才一講到運動科研就想起香港。他指未來發展是文化和體育兩者融合乃至「文化體育+」概念，體育旅遊也是世界潮流，結合盛事項目發展，香港旅遊業也會展開新篇章，不但吸引更多旅客，亦可以吸引更多不同人才來香港發展。

東京奧運是21年來首次沒到現場

霍啟剛又提到，今次東京奧運是他21年來首次沒到現場，但今年留在香港感到氣氛也非常好。他說：「而太太(郭晶晶)就轉換角色去咗東京，代表中國香港擔任國際游聯技術委員會委員，負責監督裁判同商討跳水項目未來發展嘅方向。」他指培育體育人才不只是培育運動員，未來政府也要投放資源培育人才參與國際體育組織、亞洲體育組織的工作，擔任職務，亦要培育更多裁判，多渠道爭取體育發展話語權，這對整體的體育發展非常重要。

相關新聞：

東京殘奧會｜8月24日開幕 香港隊24人參賽衝擊獎牌 (附港隊名單及參賽項目)

東京奧運｜另類獎牌榜聖馬力諾登頂 香港獎牌要花300億美金

東京奧運｜閉幕後仍增28相關確診 個多月共錄458宗