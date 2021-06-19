東京奧運｜首現確診 烏干達代表團抵日1人病毒檢測呈陽性

押後一年舉行的日本東京奧運，在下月23日展開，外界關注新冠肺炎疫情對賽事的影響，繼澳洲女子壘球隊本月1日率先抵日進行賽前訓練後，烏干達9人代表團昨晚抵達成田機場，包括拳擊、舉重和游泳比賽運動員及教練，成為第二個奧運代表團抵日本，但其中1名團員抵境時病毒檢測呈陽性，海外代表團首現確診人員。

烏干達奧組委：確診者為教練

確診的烏干達團員被送往隔離設施，當局無透露其身份，但美國有線新聞網絡(CNN)引述烏干達奧組委主席Donald Rukare稱，確診者是一名教練，其餘8人已按計劃今日抵達賽前集訓地大阪府泉佐野市。市長千代松大耕表示，「希望(呈陰性的)8人暫時避免練習，並貫徹每天檢測等防疫措施，最終可安全地參賽」。據悉，烏干達代表團成員出發前已接種兩劑阿斯利康疫苗，並提交了出境前72小時內接受檢測的陰性證明。烏干達出席東奧的人數共有26名運動員和30名職員，Rukare指全部人已完成接種兩劑阿斯利康疫苗，當中大部分人在本月注射第二劑，第一劑在約3個月前接種。烏干達代表團其他成員將在未來數日陸續抵達日本。

居民稱擔心 86%人憂東奧致疫情反彈

烏干達代表團下榻泉佐野市內酒店，一名居於附近的78歲老婦表示擔心，「運動員正在拼命努力，雖歡迎他們，但聽到出現陽性人員，有些害怕」。共同社今日公布的民調顯示，約86%日本受訪者擔心東奧會導致疫情反彈，40.3%的人認為賽事不應讓觀眾入場，另有30.8%人則指應取消東奧。東奧主辦單位已禁止海外觀眾入場，並最快明日決定是否准許當地民眾入場觀賽。