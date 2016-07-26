東京奧運｜馬拉松比賽法國選手掃跌成排補給水 網民熱議蓄意定體力不支 (有片)

東京奧運雖已閉幕，但昨日在北海道札幌舉行的男子馬拉松比賽卻在網上引起熱議。一名澳洲長跑手眼利見到法國選手Morhad Amdouni在鬥到最尾階段時，於補給站拿水時，將枱上最前一排樽裝水掃跌，約有逾20支，到最尾才取起剩下的一支水，緊跟其後的選手拿不到水。不少網民認為他「作弊」，掃跌前排水讓後面的對手不能拿水，即使工作人員很快將後排水推向前，讓其他跑手拿取；連英國名嘴Piers Morgan也貼文稱Amdouni蓄意這樣做，「難以置信！」

不過，有網民和評論員卻認為Amdouni非故意，札幌昨日天氣炎熱，氣溫達30度，加上高濕度，令選手非常辛苦，他可能是體力透支，加上邊保持跑速邊拿水，無法拿穩。另有人指，前面也有另一張枱放有補給水，其他選手仍可拿取以補充水份。有人認為Amdouni本來在領先前10名選手內，但在取水後逐漸落後，反映其體力不繼，他最後以第17名完成賽事，較奪金牌的肯尼亞選手Eliud Kipchoge慢近6分鐘。