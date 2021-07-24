東京奧運｜騰訊直播切斷國家隊進場畫面 網民促道歉

東京奧運昨晚舉行的開幕儀式，中國轉播平台之一的「騰訊視頻」於中華台北以第104隊進場時切斷訊號，但未及時轉回直播第108隊進場的中國隊，遭中國網民在微博上猛烈批評。

「騰訊視頻」昨晚在中華台北運動員進場時，切掉訊號改為播出脫口秀節目，待脫口秀結束後，才把畫面轉回開幕儀式，惟已錯過中國隊進場一幕，令大批中國網民不滿，在微博上猛烈批評，要求騰訊道歉。

中國網友紛紛留言狠批「騰訊視頻」，有網民指「怎麼突然脫口秀了？？等了好久了，結果都沒看到中國隊？」「我覺得這次騰訊視頻要給億萬網友道歉了！」「我就等著中國隊呢，你(騰訊視頻)真垃圾」、「到中國了你(騰訊視頻)給切成脫口秀？？」

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「騰訊視頻」於晚上接近9時上載中國隊進場視頻寫道「視頻來了！」，希望平息事件，惟網民似乎並不接受，仍繼續留言批評「還發(重播視頻)？道歉！！」「離了大譜，守了一個多小時，國家隊馬上到你(騰訊視頻)秒切」、「守直播就是為了親眼看到我們國家入場的瞬間，到台北你(騰訊視頻)給切了，現在拿回放應付誰呢？不會直播就別攬這個活」。

運動員進場次序首次以日文五十音排列

今次開幕儀式運動員進場次序以日文五十音排列，中華台北排名先於中國，是奧運史上中華台北隊首次比中國隊更早進場。日本議員長島昭早前解釋：「台灣是按照(台灣的)『た(ta)』進場，而非中華台北的『ち(chi)』。」