東京奧運｜800米兩跑手碰撞跌倒 互相攙扶抵終點完成賽事

東京奧運周日一場男子800米跑準決賽的最後一圈，美國選手Isaiah Jewett的腳踭遭後面博茨瓦纳選手Nijel Amos碰到，雙雙跌倒在賽道上，其他選手已跑遠，兩人無奈地坐在地上，但之後兩人握手起身，然後互相攙扶走向終點。雖較首名衝線選手慢了54秒，但他們充分展現了奧運表達的體育精神。Jewett說，在今次事件，時間並不重要，而是做對的事。

在當晚稍後，Amos上訴得直恢復晉身決賽資格，Jewett則維持出局，因他似乎是自己不小心絆倒，令跟在後面的Amos也跌倒。Jewett受訪時說，跌倒後Amos望著他，並說對不起，「我說『沒問題』」。他當然失望，但賽場上他有一簡單規則：完成比賽，並也確保Amos能夠這樣，遂與對方並肩走向終點。來自加州、24歲的Jewett表示，不是有太多人能夠有機會參與奧運，他很感恩，並認為須享受比賽那一刻。