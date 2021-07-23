東京奧運｜apm大埔超級城元朗廣場直播1000小時賽事

新鴻基地產旗下3大商場apm、大埔超級城及元朗廣場，與香港開電視合作全程直擊播放東京奧運1,000小時精采賽事，配合大型高清LED電視屏幕，市民大可一邊逛商場一邊欣賞奧運賽事，不論晴天雨天，也可蒞臨商場自選有利位置欣賞賽事，絶對不會錯過任何精釆時刻，盡享室內全天候睇奧運的樂趣。

商場日前已率先直播東京奧運足球賽事，場內氣氛熱鬧。今日是東京奧運會開鑼的大日子，apm，大埔超級城、元朗廣場將全程直播奧運開幕式，與全港市民一同感受這股熱力澎湃的奧運氣氛。

apm將變身為全港首個商場SportcationHub

同時配合今年運動盛事，apm特別將數碼科技、運動及流行的Staycation結合，將變身為全港首個商場SportcationHub，推出佔地5，000平方呎的apm數碼運動度假「型」，首創商場星級Glamping戶外體驗，鼓勵全民多做運動，提升開心指數，增加正能量，精心策劃5大運動潮點，包括「80呎互動數碼跑道」、「極速籃球挑戰」、「刺激體感單車競賽」、「限定運動潮物Pop-up店」及「星級Glamping戶外度假營」！

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此外，apm還舉辦潮人KEEP FIT學堂，由體壇新星擔任教練開班授徒，舉辦不同的運動訓練課程，成功完成指定運動項目，即可獲贈證書。暑假期間，更會安排連串動感快閃運動表演，鼓勵全港市民動起來，齊齊投入勢不可擋的運動熱潮。

大埔超級城逾千平方呎「都市花田農莊」

大埔超級城則打造逾千平方呎的「都市花田農莊」，將自然景觀、農莊與創意互動科技共冶一爐，帶來互動打卡熱點，包括「香薰治癒溫室」，「太陽花海」，「互動LED打卡牆」，「水耕苗圃種植」及「機動蝴蝶工作坊」等，讓大小朋友於璀璨繽紛的太陽花田下打卡，於綠油油的田園景色下欣賞賽事，感受獨有的大自然運動氣氛！

此外，顧客於本月23日至8月8日蒞臨apm、大埔超級城、元朗廣場以電子貨幣購物消費滿100元或以上，以1張商戶之即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根，即有機會換取能量打氣包1份，禮品數量有限，換完即止。