東京奧運｜FILA贊助港隊制服 推限定系列為運動員打氣

「東京奧運」將於7月23日揭幕，意大利運動品牌FILA與香港體育協會暨奧林匹克委員會合作，成為香港代表團官方指定運動服裝合作夥伴，為港隊設計奧運會制服，迎戰東奧。代表團在開幕式及閉幕式將穿上以象牙白色為主調，口袋及領位綴上FILA DNA紅、白、藍色線條的西裝外套與西褲制服。至於運動員穿著的休閒制服，有外套、運動長、短褲、Polo上衣和圓領短T恤各類衣服。

FILA與港協暨奧委會更在奧運期間合作推出限定Road to Tokyo(RTT)服裝系列，系列以港協暨奧委會代表及運動員的制服作為設計藍本，採用今季大熱天藍色等營造夏日感覺，衣飾類別包括短袖T恤、Polo T恤、運動長、短褲、外套等，更有配合今次東京奧運的和風外套，讓公眾也可投入奧運，為運動員打氣。系列6月30日起於FILA中環旗艦店、銅鑼灣SOGO百貨專櫃及FILA香港官方網店發售。