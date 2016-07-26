東京奧運｜IOC主席巴赫到銀座逛街 網民轟：點解佢可以觀光！？

東京奧運周日落幕，根據防疫規定，各國運動員禁止離開選手村外出遊覽，選手比賽完後須在48小時內離境，但國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)出席閉幕禮後，周一卻在東京銀座逛街，即引起網民熱議。

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多人在Twitter上傳巴赫周一下午在名店林立的東京銀座逛街的畫面，巴赫有時應途人要求一起合照，有人對他說「辛苦了」，他也揮手致意。

但有網民對巴赫於疫情下遊東京表達不滿，紛紛留言稱「這是不必要的外出吧」、「明明禁止選手觀光，為何他可以」、「奧運泡沫會破滅」、「這樣做不對吧」、「快滾回去」。

參議員要求提警告

日本最大在野黨立憲民主黨台裔參議員蓮舫在Twitter發文狠批巴赫，指「他以為自己是誰啊，政府和東京應對不遵守『不必要外出』的巴赫，提出嚴正口頭警告」。

根據東奧防疫規定，選手如果外出，要事先提出「活動計劃報告」，只能去已申報的地方，禁止以觀光為目的外出，比賽結束後48小時內，選手必須離開選手村，盡快回國。

日本奧運大臣丸川珠代就事件回應稱：「是否為『不必要的外出』，由他(巴赫)本人做判斷。」她表示，巴赫7月8日入境，入境後頭14日內遵守防疫措施，才是重點。據指，巴赫周一深夜從東京羽田機場搭機返德國。