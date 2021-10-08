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東京奧運｜MCP CENTRAL夥體院展出運動員「成精之路」 李慧詩透露準備復操明年續戰
14 小時前
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MCP CENTRAL體通體透體育學院東京奧運李慧詩李振豪開幕禮運動
東京奧運｜MCP CENTRAL夥體院展出運動員「成精之路」 李慧詩透露準備復操明年續戰
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MCP CENTRAL舉行「體通體透體育學院」主題活動。(陳奕釗攝)

「奧運熱」停不了，MCP CENTRAL(新都城中心2期)舉行「體通體透體育學院」主題活動，展出運動員專屬裝備、珍貴圖片等，亦在活動期間舉辦多場精英運動員分享會，讓更多市民感受運動員的拼搏精神和增加對精英運動員的認識。出席開幕嘉賓之一的港隊單車代表李慧詩透露，目前正休息及讀書，但仍希望明年出戰杭州亞運。

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兩位精英運動員又與觀眾做運動。(陳奕釗攝)
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兩位精英運動員出席開幕禮。(陳奕釗攝)

與市民同做運動

「體通體透體育學院」主題活動由即日起至月底(31日)在商場內舉行，除展示運動員圖片及裝備，更有多款精英運動員的訓練器材供市民體驗。李慧詩與空手道運動員李振豪一同出席開幕禮時，向市民分享運動員生涯點滴、體院的支持及成功背後的故事，亦與市民同場做運動。前香港劍擊奧運代表、現職香港體育學院社區關係及市務總監李忠民指，港隊在東奧及殘奧取得史無前例佳績，證明香港體育學院的精英培訓系統，運動科學及醫學的支援，可幫助運動員在世界體壇最大的舞台上踏上最高的一級。體院希望透過展覽及一系列的體驗活動，讓市民更深入了解院方角色，以及展現香港精英運動員對夢想的不懈努力及堅持。

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李振豪即席示範。(陳奕釗攝)

女車神休息一個月準備復操

李慧詩在活動中透露最新動向，指返港後一個月正處於休息狀態，希望專心讀書，但也準備恢復操練，並主要針對團體訓練，冀明年可出戰杭州亞運團體賽。她又透露，明年初將有首部出版著作，希望獲大家支持。

精英運動員分享陸續有來

稍後在10月17、23及31日，大會將邀請眾香港劍擊隊成員「大師兄」張小倫、「劍擊花美男」崔浩然、蔡俊彥、輪椅劍擊運動員兼「七金劍后」余翠怡；殘奧男子羽毛球WH2級單打銅牌得主陳浩源、東京殘奧硬地滾球B4級個人賽銅牌及硬地滾球BC4級雙人賽銀牌得主梁育榮，以及東奧女子團體賽銅牌得主杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，出席分享會。

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李慧詩在活動中透露最新動向。(陳奕釗攝)
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李振豪一同出席開幕禮及分享成為精英運動員之路。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜mcp-central夥體院展出運動員「成精之路」-李慧詩透露準備恢復操練明年續戰-288631
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