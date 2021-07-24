東京奧運｜NBC播中國地圖無台灣與香港 中方：行為影響惡劣

東京奧運昨晚舉行的開幕儀式，美國全國廣播公司(NBC) 在中國隊進場時，畫面上的中國地圖沒有顯示台灣和香港。中國駐紐約總領館敦促糾正錯誤。

NBC轉播東京奧運開幕儀式，在各國代表隊進場時，除了在畫面中顯示國名、國旗，也會附上該國地圖。在第108位的中國代表隊進場時， NBC展示的中國地圖上沒有台灣、香港等地，連西藏的形狀也不一樣。

相關新聞：東京奧運︱開幕禮晚上閉門舉行 選手進場播放遊戲音樂

中國駐紐約總領館發言人表示，地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整，NBC奧運頻道的上述行為，影響十分惡劣，傷害中國人民的尊嚴和情感。

發言人又說，中方堅決反對將體育運動政治化，堅決反對有違奧林匹克憲章精神的行為，這個亦是美國奧委會在內的國際有關各方共識，試圖利用奧運玩弄政治小把戲，自我標榜以達到不可告人目的的行為，決不會得逞。

NHK及MBC直呼「中華台北」為「台灣」

昨晚東京奧運開幕儀式進行時，日本的《日本放送協會》(NHK)及南韓《MBC》主播介紹中華台北隊進場時，將「中華台北」直接稱「台灣選手進場」。

台灣是以「中華台北」名義報名出賽奧運，以及參與世界貿易組織(WTO)以及亞太經濟合作會議(APEC)。