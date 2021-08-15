東京奧運｜奪獎牌包做業主？林大輝：以訛傳訛

東京奧運日前圓滿結束，港隊取得前所未有的佳績，合共有1金2銀3銅牌。林大輝中學校監、香港體育學院主席林大輝早前被網民「翻舊帳」，指他曾在「林大輝傑出運動員獎勵計劃」活動上，向林大輝中學的得獎學生表明「若果獲取奧運獎牌，我承諾包你做業主」。對於近期被外界指「走數」，林大輝直言事件只能用「以訛傳訛」4個字回應。

林大輝今早(15日)在一個電台節目提到，當年在活動頒獎禮後與香港乒乓球隊代表黃鎮廷聊天，其間跟對方稱「努力啲加油！做好啲，奧運有機會，得到獎我包你做業主」，形容「呢啲都只係鼓勵性質嘅說話」。他又稱，最近有人問他為何不澄清事件，認為了解他的人「就知乜嘢事」，不認識的就沒有必要去解釋。

奧運期間與張家朗保持聯絡

今屆奧運金牌得主張家朗，3年前獲母校頒發傑出運動員。林大輝被問到會否怕張家朗誤會時，他明言當然不會，「根本唔存在乜嘢走數唔走數」，又指不時有與張家朗接觸，以及在奧運期間有發送短訊予對方控制好心情。他並稱，發現空手道運動員劉慕裳在比賽中途接受傳媒訪問後，已立即發訊息叫她不要再受訪，以免影響情緒。

要求下任特首要撐運動

明年就是特首選舉，林大輝直言對下任特首的要求，就是要支持運動發展和有「觀眾緣」，「如果自己同班子都冇法子，點去解決當前嘅問題？請唔好做喇，只會害咗香港！」至於政府班子，他就認為首要談忠誠，之後要看能力，「愚忠傻忠要不得」。