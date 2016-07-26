東京奧運 女網超新星高芙染疫退賽 美體操女隊員確診

距東京奧運開幕僅3日，陸續傳出有選手感染新冠肺炎的消息。由「體操女王」比拉絲(Simone Biles)領軍的美國女子體操隊，昨有一名年輕替補隊員確診，她及一名密切接觸者須在酒店隔離。此外，美國代表團最年輕成員、17歲網球超新星高芙(Coco Gauff)，於出發前確診，無奈退出今屆奧運。路透社指，目前東奧選手、職員及記者共有58宗新冠個案。

位於東京以東、千葉縣印西市(Inzai)的官員周一透露，美國女子體操隊一名選手確診新冠肺炎，年齡在20歲以下，周日於快速測試中懷疑染疫，昨天凌晨在醫院再檢查時確診。該隊伍上周四抵埗後在印西市作賽前準備，除了乘搭專用巴士前往訓練外並無外出。除上述二人，其餘隊員已轉往東京。美國女子體操隊由24歲名將比拉絲領軍，帶領3名18至20歲隊友出戰團體賽，此外還有4名年齡在20歲以下的團體賽替補隊員。

至於世界排名25的高芙，周日在Twitter宣布退賽，「我失望的宣布我的新冠病毒檢測呈陽性，將不能出戰東奧」，「代表美國參加奧運是我一直以來的夢想，期望未來有更多機會實現」。

另外，英國奧委會稱6名田徑選手及兩名工作人員上周四乘搭航班往日本時，因機上有一名確診者，8人被列為密切接觸者，須自我隔離，若未來48小時的兩次檢測為陰性，可歸隊繼續集訓。



南非男足21人列密切接觸者

較早前，南非男子足球隊有至少2名球員及1名相關人士確診，隊中有21人被列作密切接觸者，該隊原定在22日率先與日本隊進行首場比賽，目前能否如期舉行仍存變數。東奧發言人稱，東奧相關人士的確診率僅約0.1%，指選手村可安全入住。