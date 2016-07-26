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東京奧運 海外代表團首宗確診 烏干達教練抵日證染疫
1 小時前
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東京奧運新冠肺炎烏干達代表團烏干達東奧選手運動員
東京奧運 海外代表團首宗確診 烏干達教練抵日證染疫
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烏干達一個9人東奧代表團上周六抵達成田機場，其中一人證實感染新冠病毒。(美聯社)
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丹麥划艇隊昨抵達日本。(路透社)

因新冠肺炎疫情押後一年舉行的日本東京奧運下月23日揭幕，各國運動員陸續抵達日本，外界關注疫情對賽事的影響，也擔心隨著各國人士抵達會否導致疫情大爆發。繼澳洲女子壘球隊本月1日率先抵日進行賽前訓練後，烏干達一個9人代表團上周六晚抵達成田機場，包括拳擊、舉重和游泳比賽運動員及教練，成為第二個奧運代表團抵日本，但隊中1名教練抵境時病毒檢測呈陽性，海外代表團首現確診人員。

確診的烏干達團員並無病徵，被送往隔離設施，當局無透露其身份，但美國有線新聞網絡(CNN)引述烏干達奧委會主席Donald Rukare稱，確診者是一名教練。檢測呈陰性的8人昨抵達賽前集訓地大阪府泉佐野市，市長希望他們暫時避免練習，而且每天接受檢測。據悉，烏干達代表團成員出發前已接種兩劑阿斯利康疫苗，並提交了出境前72小時內接受檢測的陰性證明。烏干達有26名運動員和30名職員出席東奧，Rukare指全部人已接種兩劑阿斯利康疫苗，當中大部分人在本月注射第二劑，第一劑約3個月前接種。烏干達欖球隊因隊內有人染疫，上周退出摩納哥舉行的東奧資格賽。


86%人憂東奧致疫情反彈
烏干達代表團下榻泉佐野市內酒店，一名居於附近的78歲老婦表示擔心，「運動員正在拼命努力，雖歡迎他們，但聽到出現陽性人員有些害怕」。在野黨議員要求取消奧運，稱今次只有9人，但即將有10萬人抵達日本。共同社昨公布的民調顯示，約86%日本受訪者擔心東奧會導致疫情反彈，40.3%的人認為賽事不應讓觀眾入場，另有30.8%人則指應取消東奧。東奧已禁止海外觀賽者，但仍未決定是否准許當地民眾入場。

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東奧選手村昨邀傳媒參觀，圖為運動員藥檢中心。(路透社、美聯社)
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東奧選手村昨邀傳媒參觀，圖為宿舍。(路透社、美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運-海外代表團首宗確診-烏干達教練抵日證染疫-272604
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