東京奧運 表演總監臨陣被炒 23年前嘲大屠殺 東奧開幕禮今晚7時舉行

因新冠肺炎疫情延後一年的東京奧運終展開，開幕禮在香港時間今晚7時至10時半舉行，因為疫情今屆奧運開幕在賓客方面有點失色，較為重量級的只有法國總統馬克龍和美國第一夫人吉爾，後者昨日抵達東京(圓圖)，出席人數僅約950人。除了受近日不斷有選手確診困擾，在開幕禮前一天，表演總監小林賢太郎更因被揭在23年前嘲笑猶太人大屠殺遭免職，令開幕禮添變數。



奧運開幕禮前一天表演總監被免職實為罕見，未知小林參與製作的表演部分會否被刪掉。小林曾是搞笑藝人，1998年在節目中拿大屠殺及殘疾開玩笑的畫面最近在網上流傳。美國猶太人組織周三稱，無論幾有創意也不應嘲笑納粹大屠殺，斥這種人參與東奧，是侮辱受害的600萬名猶太人。開幕禮可謂是非不斷，創意總監佐佐木宏3月時因貶損女性請辭，他曾提議女藝人渡邊直美在開幕式扮豬。作曲家小山田圭吾周一也因自爆學生時代欺凌同學辭職，為開幕禮所作的樂曲須棄用。另外，東京奧組委主席森喜朗也因歧視女性言論被撤換。



持旗手表達平等 捷克3運動員確診

開幕禮各地代表隊的進場次序將按照他們的日文拼音排列，希臘最先，日本壓軸排在第206位。香港代表隊則排在第170位，約10名運動員出席，持旗手是男子劍擊代表張家朗及混雙羽毛球代表謝影雪，而中國持旗手是女排名將朱婷和跆拳道運動員趙帥。國際奧委會今屆改變規則，要求各代表隊派出兩名持旗手，以增加性別平等。不少國家的持旗手也表達種族平等，如英國就首派穆斯林運動員，澳洲也選了原住民選手。另外，昨有12宗奧運相關新冠確診，包括選手村2名運動員，累計87宗。捷克共3名選手確診，當局調查代表隊乘坐的包機是否爆疫源頭。