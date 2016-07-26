東京奧運 跳高選手「協商」瓜分金牌百年首見 感人定不公輿論兩極

東京奧運罕有出現「雙金牌」，據稱更是田徑項目109年以來首見，卡塔爾及意大利兩位跳高選手的最佳成績一樣、嘗試挑戰另一高度時3次試跳均失敗，裁判於是提出「一跳定勝負」，兩位選手協商後決定「打和啦」，獲裁判同意雙雙奪金。二人皆大喜歡相擁的一幕感動不少人，認為充分體現友誼第一的奧運精神，但亦很多網民唱反調，批評有違公平競技原則。



「分金」的是卡塔爾選手巴舒謙(Mutaz Essa Barshim)及意大利選手譚貝利(Gianmarco Tamberi)。二人於周日的跳高決賽均在2.19米起跳，然後逐步調升至2.37米，均成功跳過。當挑戰奧運紀錄2.39米時，二人3次試跳都失敗。他們與裁判商量後，裁判提出「一跳定勝負」，巴舒謙問︰「我們不可以兩個都摘金嗎？」裁判答曰︰「若你們都有此決定，是可能的」，巴舒謙及譚貝利隨即握手，喜極相擁。



英國中長跑女選手麥柯根(Eilish McColgan)大讚「真是個美妙時刻，田徑項目內最美好的二人分享金牌」；英國女子跳高選手博思威克(Emily Borthwick)說感動得哭了；美國田徑協會也表示︰「喜愛意大利及卡塔爾男子跳高決賽的體育精神！」但不少網民不以為然，「分金是錯的。體育就是求勝……不然英格蘭及意大利在早前歐國盃不用射十二碼啦，可直接分享獎金。」另有人從執行層面分析，「我不覺得(分金)有多美妙……二人可在失敗的高度再試跳3次，(若仍失敗)便逐公分下降，我不認同甚麼也不做。其他項目有多少選手可這樣分獎？」有網民甚至說︰「或者他們以為是小學生運動日？」



受傷患折騰 惺惺相惜

30歲的巴舒謙是12及16年奧運跳高的銅(其後升格為銀牌)及銀牌得主；譚貝利則是室內跳高前世界冠軍。二人10年在比賽結識，其後因傷患惺惺相惜——18年巴舒謙左腳踝嚴重受傷，譚貝利則因傷無法參加上屆奧運。巴舒謙分金後說「精神上、肉體上，我們所經歷的，他知，我知，真的太艱難了。」譚貝利否認分金不尊重其他選手，「巴舒謙跟我經歷過同樣問題，我知道傷愈復出的感受，知道那有多令人沮喪。」