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東京殘奧會｜中國5連霸衛冕獎牌榜首 胡錫進批評西方媒體少報道
57 分前
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東京殘奧會｜中國5連霸衛冕獎牌榜首 胡錫進批評西方媒體少報道
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東京殘奧會｜中國5連霸衛冕獎牌榜首 胡錫進批評西方媒體少報道。(Twitter/AP)

2020東京殘奧會昨日閉幕，中國國家隊在本屆殘奧會拿下96金60銀51銅，合共207面獎牌，成為東京殘奧會獎牌榜「5連霸」。《環球時報》總編輯胡錫進於社交平台發文，指中國位列獎牌榜首，批評西方媒體很少報道。

胡錫進於Twitter發文表示，「自2004雅典奧運以來，中國在歷屆帕運會上都是金牌和總獎牌數榜首，但卻很少有西方媒體報道。誰最關心弱勢群體？西方掛在咀邊的人道主義在哪裡？」

網民稱應介紹殘疾人背後致殘的因

有網民認同胡錫進說法，有網民指「美國和西方喜歡吹噓自己的成就……他們喜歡把所謂的『西方價值觀』強加於人。」也有網民反問，「對於負責任的大國來講，您(胡錫進)不覺得殘奧金牌愈少，變相說明國家愈富強愈安全麼，況且您(胡錫進)要真的那閒心，介紹我國8,500萬殘疾人背後致殘的因可以不？」亦有網民質疑「請問……這個東西(胡錫進的言論)對於推進全民身體素質有意義嗎！」

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東京殘奧閉幕 中國隊衛冕獎牌榜首

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京殘奧會｜中國5連霸衛冕獎牌榜首-胡錫進批評西方媒體少報道-283472
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