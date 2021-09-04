東京殘奧會｜女子馬拉松摘金 日本視障跑手挫折後振作：不想過垂頭喪氣的人生

日本44歲女跑手道下美里，周日在東京殘奧會女子馬拉松視障T12級別賽事中摘金。她憶述早前視力衰退後被迫放棄廚師工作，一度意志消沉，但自從接觸跑步後，改變了原本灰暗的人生，學會了靠自己也可以振作起來，「我不想過著垂頭喪氣的人生」。

馬拉松世界紀錄保持者

《讀賣新聞》報道，道下美里今次以3小時50秒的成績奪金，這是她繼2016年在里約熱內盧殘奧會贏得銀牌後，連續兩屆奧運獲得獎牌，她也是世界紀錄保持者，成績為2小時54分13 秒。報道指，周日比賽開始後，道下美里跑在領先選手群中，雖然在20公里前被其他選手超前，但她過了25公里後追上，並在30公里過後開始發力，其後衝線奪金。

道下美里生於山口縣下關市，小學4年級罹患角膜疾病，至中學時喪失右眼視力，之後左眼視力也衰退。她周日摘金後興奮表示，「在最好的陪跑員和朋友陪伴下抵達終點」。

NHK報道，道下美里5年前在里約首度出戰殘奧會就奪得馬拉松銀牌，賽後也很開心，但當站上頒獎台聽到會場播放金牌選手的國歌時，眼淚仍禁不住流下來。

她說，一直都在想像自己站在頒獎台聽著日本國歌，為此而積極備戰，「最後沒聽到自己想聽的樂曲，真的十分懊悔」，而這樣的懊悔也成為她今年在東京殘奧會奪冠的最大動力。

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失明後一度自我封閉

《朝日新聞》報道，道下美里20多歲時，視力已衰退到只能稍微感受到光線，不得不放棄廚師工作，「找不到活著的意義、自己的用處」，之後意志消沉，更足不出戶。

直至26歲時，她在母親勸告下進入一間視障人士學校就讀，並開始參加田徑運動，儘管一開始的目的只是為了減肥。至31歲那年，她從中距離賽跑項目轉戰馬拉松。

「馬拉松很辛苦」

道下美里說，「跑馬拉松很辛苦、距離很長，令人很想放棄，很多人都會想問參加這種運動的人是如何樂在其中？當然會有辛苦的時候，但我學會可以靠自己而變得積極」，「我不想過著垂頭喪氣的人生」。

因為結婚，道下美里在2009年移居福岡縣，開始在很多跑手跑步的大濠公園練習，曾經有超過100人陪她練習。不時被人群包圍，別以為她因為禮貌才展現笑容，事實是「很多人都對我很好，所以自自然然就會笑出來」。