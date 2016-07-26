東京殘奧會｜王婷莛奪銅牌 林鄭及多名官員發文祝賀

東京殘奧會第4日賽事，港隊乒乓球女將王婷莛在女子TT11級單打四強賽，不敵代表俄羅斯奧委會的對手，無緣晉級決賽，由於賽事不設銅牌戰，港隊奪一面銅牌，是港隊在今屆殘奧會取得的首面獎牌。行政長官林鄭月娥、 民政事務局局長徐英偉、行政會議非官守議員，以及立法會議員祝賀王婷莛為香港贏得一面銅牌。

林鄭月娥表示，王婷莛首次登上殘奧會舞台就一鳴驚人，表現不比經驗豐富的強手遜色，為香港在本屆賽事贏得首面獎牌，令人欣喜及振奮。憑着她的堅定意志和出眾潛能，深信她將繼續在體壇發光發亮。她又說，其他香港運動員在殘奧會過去幾天的賽事亦全力以赴，值得鼓勵。

民政事務局局長徐英偉表示，衷心祝賀王婷莛，她保持超卓水準，以熟練的技術取得佳績，為她感到驕傲，並感謝教練、工作人員及運動員家人對運動員的支持。

行會非官守議員熱烈祝賀王婷莛在殘奧會贏得銅牌，並向其教練及團隊衷心致意。行會成員祝願中國香港代表團在其他項目繼續盡展潛能，再創佳績，並支持政府繼續透過不同政策措施，推動展能運動，讓殘疾人士透過體育運動發揮所長。

立‍法‍會主席梁君彥代表全體立法會議員致函祝賀王婷莛，並向她的訓練團隊致謝。梁君彥表示，王婷莛首戰殘奧會展現非凡實力，在小組賽擊敗上屆殘奧會金牌得主。她冷靜應戰，表現出色，打出一場精彩絕倫的比賽，令人留下深刻印象。他亦向其他香港殘奧運動員送上祝福和鼓勵。

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