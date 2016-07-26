東京殘奧會｜8呎1吋全球第二高男子 助伊朗殺入坐式排球四強

伊朗坐式排球員Morteza Mehrzad在東京殘奧會「鶴立雞群」，8呎1吋高的他是全球第二最高男子，也是歷來最高的殘奧運動員。坐在地上比賽的他雙手舉高可達6呎，在2016年里約殘奧會已助伊朗奪金，於今屆殘奧也助伊朗殺入四強。

患巨人症2016年殘奧會助伊朗奪金

伊朗自1988年漢城殘奧會都進入男子坐式排球決賽，他們周二直落三局擊敗中國進入準決賽，Mehrzad應記一功。他在年幼時被診斷患上罕見病肢端肥大症(俗稱巨人症、Acromegaly)，因體內分泌過多生長荷爾蒙。Mehrzad在15歲時發生單車意外，造成盆骨嚴重受傷，日常要坐輪椅或使用柺杖。該意外也導致他右腳停止生長，現較左腳短6吋。

教練在電視節目中見到Mehrzad，認為以其巨人身材可在比賽上佔優勢，他遂在2011年33歲時開始打坐式排球，並於2016年出戰里約殘奧會。因為他在網前如一坐巨山，有利攔網，其他隊伍都要改變戰略應對。

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