東京殘奧｜用口揮拍 以腳發球 不可能先生 舉世驚嘆

殘奧會見證殘障運動員的技術及毅力，隨時較健全運動員有過之而無不及。在今屆東京殘奧中，有「不可能先生」(Mr. Impossible)之稱的埃及乒乓球選手哈馬度(Ibrahim Hamadtou)，成為了國際焦點。自幼失去雙臂的他，在球場上用嘴揮拍、用腳夾起乒乓球發球的英姿，令無數人既驚嘆又佩服。



現年48歲哈馬度，10歲時因火車意外失去雙手，「我(出事前)站在車門位置，突然墮進火車及月台之間的空隙。昏迷後醒來，雙臂已被截除。」他因此意志消沉了一年，親友力勸他藉由運動重新振作，而他所住村落只得足球及乒乓球。雙腿健全的他，大可踢足球，但因他失去雙手，跑步常失平衡，15歲時在一個青少年中心看到乒乓球後，便自此愛上。



10歲失雙臂 曾試用腋下夾球拍

「我最初用腋下夾著球拍，但失敗了……於是我想『為何不試試用口呢？』」他最終改用口咬著球拍，並用腳夾坐球來發球，據報練了3年才純熟，「那一點也不容易……我比其他選手更需要持續強化雙腿、頸部及牙齒，一旦咬不實球拍，一切便完了」。

哈馬度在2011及13年，分別在非洲殘疾人乒乓球錦標賽及埃及公開賽奪銀，2014年獲世界乒聯(WTT)發片介紹，令他更為人認識，同年美國有線新聞網絡(CNN)亦訪問他。2016年，43歲的他夢想成真，代表埃及出戰里約殘奧，首次登上世界舞台，最終獲得第11名。

本屆再戰東京殘奧的他，目標是贏得獎牌，他出賽前表示「期望能維持好狀態，突破上屆成績，並且奪獎。」他在日前的男子TT6級單打乒乓球賽首場比賽，以6:11、4:11及9:11直落三局，敗給南韓選手朴洪圭，但贏盡讚賞，今晨8時將對戰中國選手陳超。已婚並育有3名子女的哈馬度，過去曾為同路人打氣︰「很高興自己可以在網上成名，這有助很多人擺脫孤立困境，為絕望的殘疾人士帶來希望，我想跟所有身體殘疾的運動員說，人生沒有甚麼是不可能的。」