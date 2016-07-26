東京殘奧｜阿富汗運動員抵東京參賽 國際殘奧會：不會受訪

兩名阿富汗殘奧運動員Zakia Khudadadi和Hossain Rasouli因國家政局動盪，國際殘奧會宣布兩人未能參賽，但兩人昨晚突然抵達東京羽田機場。國際殘奧會發言人今日稱，這是殘奧至今遇過最複雜的情況，為兩人著想及考慮到他們精神健康，他們不會接受傳媒採訪，「人命重要過一切，運動員在這裡不是要成為傳媒報道題材，而是實現他們參加殘奧的夢想」。

04年以來首位阿富汗女選手出戰殘奧

發言人未有詳述他們如何離開局勢混亂的喀布爾，只稱獲數個國家政府和機構協助。據悉，兩人一周前離開喀布爾，經法國巴黎抵達東京，接受新冠病毒檢測後才入境。國際殘奧會會長帕森斯發聲明稱，因為知道他們有機會出賽，所以在開幕禮上由義工手持阿富汗國旗進場。Khudadadi將是自2004年以來首位女性代表阿富汗出戰殘奧，她曾拍片公開呼籲外界協助她離開阿富汗，而她將在周四的跆拳道44至49公斤級別出賽。另一選手Rasouli原出戰一項100米短跑比賽，但因抵埗太遲錯過賽事，大會安排他參加下周五的400米跑，但他並不感興趣，因對短跑選手的他來說會體力不支，他最終唯有在無太多練習下，參加T47級跳遠。

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