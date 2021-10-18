東京殘奧｜香港郵政發行特別郵票慶祝港隊奪佳績 即日接受預訂

香港郵政宣布將於12月9日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂。為慶祝中國香港代表團的卓越成績，郵票小型張上嵌有一套3枚的郵票，分別展示了羽毛球、硬地滾球及乒乓球3個項目，並印上所有得獎健兒的肖像，別具意義。

今屆東京殘奧港隊奪2銀3銅

今屆東京殘奧會是香港自1972年來第13次派出代表團參加，共派出24名運動員參加多個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊，當中半數運動員更是首度出戰殘奧會。中國香港代表團全力以赴，在比賽中展示無比堅毅和拼搏精神，最終勇奪2面銀牌及3面銅牌，成績令人鼓舞，全港市民引以為傲。

市民即日起可在郵票策劃及拓展處網頁或Facebook專頁預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局(流動郵政局除外)，或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」(只適用於本港投寄)。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為11月4日。有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。

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