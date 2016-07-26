東奧增24確診單日新高 外國記者違禁「聚餐」

東京奧運是首屆奧運在疫情下舉行，各國代表隊人員、運動員、國際奧委會人員和傳媒人員均須遵守防疫措施，以防傳播新冠病毒。但有居民向當地傳媒稱，在外國傳媒人員下榻的酒店，有人在酒店外露的梯間聚餐飲酒，違反防疫措施。東京奧組委稱知悉事件，正諮詢國際奧委會意見，決定是否懲罰有關人員。之前有輿論擔心當局認為東奧控疫理想，或鬆懈下來，而與東奧相關的確診昨新增24宗，創單日新高，自本月1日起確診個案累計198宗。



日本放送協會(NHK)引述數名東奧人員稱，歐洲傳媒人員周二清晨於酒店樓梯聚集飲酒和進食。大會派往酒店的保安人員到場警告，但部分人無理會，並繼續喧嘩。居民周二清晨5時拍到的片段顯示，3人在梯間一邊大聲唱歌一邊揮手，居民說持續了約1小時，又指嘈吵聲擾人清夢。報道稱，這不是首次發生同類事件。

美國撐杆跳奪金希望中招退賽 日本單日確診首超一萬

根據防疫規定，出席東奧的人員應盡量單獨用餐，避免聚集，並應該在酒店餐廳或房間內用膳。如果違反有關規定，可被取消東奧的採訪證、驅逐出境和罰款。另外，大會也安排車輛接載運動員、奧運人員和傳媒人員，惟接送車輛常遲到或預約app出現問題，接連發生等車逾1小時情況，有人因此違反防疫規定乘坐普通的士。

至於東奧24宗新確診，當中有3名運動員，包括美國撐杆跳奪金希望、兩屆世錦賽冠軍Sam Kendricks和其阿根廷對手German Chiaraviglio，兩人須退賽。曾與Kendricks同場訓練的63名澳洲田徑隊選手，須全員隔離。日本疫情趨嚴重，東京都周四新確診達3,865宗，連續3天破紀錄，全國單日確診也首超1萬關口，達10,693宗。