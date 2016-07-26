東京奧運｜港隊運動員巴士巡遊 市民持國旗區旗打氣

港隊運動員在東京奧運取得1金2銀3銅的歷史佳績，港府與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會今早安排代表隊成員參與巴士巡遊，讓市民能夠一睹他們的風采。

一眾身穿米白色隊服的港隊運動員約早上9時30分先後登上兩輛印有「香港運動員 我們的驕傲」字句的開篷巴士，由紅磡體育館出發，準備由紅磡前往西九文化區戲曲中心，抵達戲曲中心後再出席返港歡迎儀式，當中包括兩面游泳銀牌得主何詩蓓，以及同樣奪銅的空手道女將劉慕裳和乒乓球女團成員李皓晴、杜凱琹和蘇慧音等，此外港協暨奧委會會長霍震霆亦有登上開篷巴士，接受市民的祝福。然而，花劍個人賽金牌得主張家朗和「牛下女車神」李慧詩，由於現時身在內地備戰全運會，未能出席今次活動。

有市民手持國旗及區旗歡迎他們登上巡遊巴士，有人高呼「運動員加油」，包括「混血女飛魚」何詩蓓等手持區旗，接受市民的歡迎，並與市民互動。巴士沿著尖沙咀彌敦道行駛，沿途大會司儀高呼「多謝支持香港運動員」，在行人路上的市民則向巴上的運動員揮手，並用手機拍照，為運動員打氣，亦有人追趕巴士，一睹運動員的風采。

康文署早前表示，巴士巡遊的最佳觀賞位置為沿彌敦道和廣東道，全程約45分鐘。

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