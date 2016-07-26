東奧熱潮｜日本土撥鼠化身體操選手玩吊環 網民讚姿勢標準實拎金牌

東京奧運正如火如荼舉行，世界各地民眾都看得熱血沸騰！近日，日本一隻名叫「沙基」(しゃっちー)的土撥鼠竟然也加入奧運熱潮，化身「體操選手」，練習吊環，還展現「一字馬」的真功夫，讓飼主看了忍不住大驚：「你在做體操嗎？」。

一名日本飼主經常在其Twitter帳號分享其家中1歲多的土撥鼠生活日常，平日慵懶的沙基喜歡窩在毯子或是墊子上打盹，為了讓牠活動多些，飼主利用層櫃與膠板替牠打造了一個「健身城堡」，希望藉著讓牠爬上爬下，增加運動量。



沒想到城堡搭建好短短幾天，沙基便漸漸展露自己的運動才能。飼主某日驚訝發現，沙基自行爬到櫃子最頂層，然後兩手扶著用索帶製成的吊環，雙腳打開呈一字馬，儼然就是體操選手的標準比賽動作！讓推主忍不住表示：「你在做體操嗎？」。



不少網友看到推文後嘖嘖稱奇，笑說：「根本體操選手」、「可以去參加奧運了」、「這個姿勢太標準，一定能拿金牌」、「牠的臂力好強大」，更有網友忍不住幫沙基P圖，讓他猶如真的在參加動物界的奧運會。