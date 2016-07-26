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東奧臨近 印度奧委會轟歧視 印度選手須嚴格檢疫
2 小時前
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東奧臨近 印度奧委會轟歧視 印度選手須嚴格檢疫
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東京奧組委主席橋本聖子(左)與國際奧委會主席巴赫等5方昨舉行視像會議，商討入場觀眾上限。(路透社)

新冠肺炎疫情陰霾籠罩一個月後舉行的東京奧運，主辦單位與國際奧委會昨同意當地觀眾可入場看比賽，但設1萬人數上限。東京奧組委也要求來自11個疫情嚴重或出現變種病毒地區的運動員，接受較嚴格的檢疫，包括最近疫情大爆發的印度，有關國家或地區的選手被要求抵達日本後首3天，不可接觸其他國家代表團的人員，印度奧委會批評此舉不公平和歧視，影響運動員備戰。

印度奧委會已去信東京奧組委投訴，又指印度運動員會完成新冠疫苗接種，在啟程往東京前一星期，也會每天接受病毒檢測。印度奧委會發聲明表示，運動員在其參賽項目開始前5天才可入住選手村，印度選手卻失去了3天時間，將影響他們狀態提升，對印度運動員極度不公平。聲明指，印度選手在那3天該去哪裡食早午晚三餐？而其他運動員和隨團人員可在選手村進食；又指練習場地肯定會有其他運動員，印度選手可以去哪裡練習。印度傳媒報道，有關限制或令印度的曲棍球隊錯過熱身賽。


東京奧組委稱，他們收到印度奧委會的信件，並確認參與東奧的人士來自印度等受變種病毒嚴重影響的地區，須遵守更嚴格的措施和入境限制，但東京奧組委並無澄清受影響運動員在那3天可否練習。


入場觀眾最多1萬人
至於觀眾入場人數方面，除了設1萬人上限外，入座率上限為比賽場館可容納人數的五成，當局並不打算要求觀眾展示新冠病毒陰性檢測證明，但入場人士須戴口罩，並且直接往返寓所和比賽場館，中間不要去其他地方，以減低病毒傳播風險。不過，若7月12日後比賽地區頒布緊急狀態或其他防疫措施，將縮減入場人數或暫停觀眾入場。東京奧運之前已決定禁止海外人士到日本觀賽，而日本衛生專家之前警告，最好是閉門作賽，將爆疫風險降至最低。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東奧臨近-印度奧委會轟歧視-印度選手須嚴格檢疫-272781
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