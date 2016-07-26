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東奧選手村3確診 首有運動員染疫
3 小時前
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東京奧運選手村新冠肺炎運動員確診國際奧委會南非足球隊
東奧選手村3確診 首有運動員染疫
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選手村昨首度證實有運動員染疫。(路透社)
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波蘭奧運代表團昨抵達成田機場。(美聯社)

今屆東京奧運是奧運會首次在疫情下舉行，會否成新冠肺炎爆疫溫床成焦點。距離周五揭幕僅數天，近日大批選手和相關人員抵達東京，與東奧有關的新冠病毒確診也隨之增加。東京奧組委昨公布，新增10宗與東奧有關確診，選手村繼上周六有一名非選手入住者確診後，昨有兩名運動員確診，為選手村內首有運動員染疫，3宗個案屬同一國家和同一比賽項目。
 

東奧10宗新確診全屬海外人士，其中9人入境後未滿14天，分別為3名運動員、1名業務外判人員、1名傳媒人員和5名奧運相關人員。除了賽前集訓入境者，奧運相關確診人數自本月1日起累計55人。南非足球協會昨證實，南非足球隊有3人確診，包括2名球員，南非隊周四將與東道主日本對賽。南韓前奧運乒乓球金牌得主、南韓乒乓球協會會長柳承敏，以國際奧委會運動員委員身份出席東奧，他前日飛抵成田機場後病毒檢測呈陽性，為首次有國際奧委會委員確診。柳承敏稱，他已接種兩劑新冠疫苗，而在出境前的上周二和上周四分別做過兩次病毒檢測，均呈陰性，他並無病徵。事件引起外界關注即使出席東奧人士完成疫苗接種，能否有效防止病毒擴散。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東奧選手村3確診-首有運動員染疫-276351
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