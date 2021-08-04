東江嚴重枯水 粵精細調度保供港水充足

廣州「大洋網」報道，廣東東江流域自去年秋天起持續乾旱少雨，今年首7個月雨量更只得691.1毫米，創1963年以來同期最少紀錄，流域內三大水庫新豐江、楓樹壩和白盆珠，總入庫流量亦創下建成運行以來最小紀錄，加上香港水務署通報，今年上半年香港降雨量及集水量均比常年少，對東深供水工程的供水需求增加，故保障東江受水區近5,000萬人供水安全、特別是對港供水安全成為嚴峻挑戰。

上半年對港供水4.7億立方米

報道指出，經過水利部門統一調度東江流域三大水庫及其他蓄水工程設施，精細控制東江流量，現已有效保障受水區供水安全，滿足港人的生產生活用水需求。據統計，今年上半年累計對港供水4.7億立方米，比去年同期明顯增加。

報道又引述廣東省水利廳調度處稱，這是自東江流域實施水資源配置方案以來，水量調度動用手段最多、調度難度最大最複雜的一次。東江三大水庫總庫容達170多億立方米，去年10月至今年7月，三大水庫累計調度出庫出量61.5億立方米。

可調度水量減87% 未來任務更艱巨

報道同時提到，截至本月1日，東江三大水庫可調度水量只有7.2億立方米，較東江流域實行全年水量調度以來的同期多年(2010至2020年)平均56.8億立方米減少約87%，創1991年以來同期最少紀錄，若接下來沒有大降雨補充，今冬明春的供水保障任務將更艱巨。

粵港去年底簽署2021至2023年東江對港供水協議，採用新收費模式，2021、2022及2023年基本水價分別調整為48.8553億港元、49.5051億港元及50.1635億港元；計費模式是在現行「統包總額」基礎上，增加「扣減機制」，扣減水費金額根據節省的水量乘以扣減單位水價計算得出，並從每年基本水價中扣除。此外，應港方請求，考慮疫情對香港社會的影響，為舒緩香港財政的壓力，2021年實際水價將凍結在2020年水平，即48.2141億港元。新計費模式至少延續到2029年。