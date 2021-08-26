東涌街市調查揭逾半街坊不知情 團體促加強宣傳諮詢

東涌市中心的臨時街市，今年6月公布將於東涌健康中心外、近翔東路的一段富東街興建，預料最快明年第四季落成啟用。不過，有團體近期進行的調查發現，近半受訪者並不知悉區內將有臨時街市，逾六成受訪者更不知實際位置為何。

東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟和東涌街市關注組，今年7月至8月就區內臨時街市，從網上和實際問卷形式收到201份有效回覆。調查發現，有47%受訪者並不知道東涌市中心會興建臨時街市，亦有逾半人不了解街市將會有哪些設施。此外，有逾六成受訪者表示不知道確實選址，更有超過八成受訪者認為，政府向公眾和居民發放的有關資訊不足夠。

團體批政府突公布詳情

監察公營街市發展聯盟姚靈音批評，政府過去一直未有諮詢居民或持份者意見，包括在今年4月26日離島區議會的會議上，食環署回覆議員對臨時街市表達的關注時，隻字不提有關計劃，及至6月才突公布選址和設計圖等。她續稱，政府資訊不流通令居民未能完全掌握消息，倡當局盡快進行諮詢。

離島區議員徐生雄坦言，不明白為何政府僅低調宣傳臨時街市，期望當局能辦公眾諮詢。另一離島區議員郭平亦促請，當局應加強有關的宣傳及諮詢工作，同時會監察臨時街市的運作程序，避免出現壟斷情況。

臨時街市以組裝合成方式建造

東涌新市鎮至今人口已達約12萬，但多年來卻一直沒有公眾街市。及至2018年，特首林鄭月娥在《施政報告》中宣布，在港鐵東涌站毗鄰的第六區商業大廈低層興建公眾街市。食物及衞生局今年6月表示，臨時街市會以「組裝合成」方式建造，以盡量縮短施工期，落成後將有天幕覆蓋、備有空調設施，36個攤檔主要售賣魚肉蔬果等新鮮糧食。