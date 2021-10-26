東鐵綫旺角東站至紅磡站列車服務周日暫停

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，東鐵綫來往旺角東至紅磡站的列車服務，將會在周日(31日)暫停。港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間，並優先使用港鐵替代路綫，包括屯馬綫。同時，港鐵會提供免費接駁巴士，點對點來往九龍塘站及紅磡站。

港鐵指，乘客可考慮選搭其他交通工具或港鐵免費接駁巴士，若乘搭接駁巴士，請留意其運作效率受路面情況影響，運載量亦不及鐵路。乘客可透過東鐵綫車站的告示和廣播、港鐵網站以及MTR Mobile，獲取替代路綫的詳情。

東鐵綫料明年6月至7月延伸至港島

另外，港鐵早前公布沙中綫項目餘下工程進度，預計東鐵綫服務可於明年6月至7月延伸至港島區。東鐵綫過海段會由現有東鐵綫的紅磡終點站延伸至金鐘作新終點站，並途經新建於灣仔北的會展站。通車後的東鐵綫將成為香港第4條過海鐵路，貫通新界東北、九龍中及香港島，東鐵綫乘客毋須轉綫，即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心。

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