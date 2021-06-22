東院微創外科訓練中心 加強醫護技能與溝通

微創手術近年愈見普及，礙於儀器和技巧與傳統手術有別，公立醫院醫護人員操刀前，都必先到東區醫院微創外科訓練中心受訓。除傳統和自製儀器外，中心2017年翻新後增設機械人手術訓練及臨床模擬手術訓練室等，配合不同專科和跨團隊溝通協作訓練。中心的管理團隊今年榮獲醫管局的傑出團隊獎，主管鄧宗毅感慨設立中心是首任主管當年的一個夢，最終為後輩創造了有利空間。

攝影：羅庸軒

於1995年成立的微創外科訓練中心，現時每年約舉辦30個培訓課程、約500至600人次醫護人員參與。醫管局早前引入和應用第二代微創機械人手術器材後，亦趁4年前中心做翻新及擴展工程時，將「退役」第一代機械人放到中心內，以便醫護人員可更熟習機械手的操作。

中心的訓練「工具」亦不斷演化，如以往的訓練會用豬肉和蘿蔔模擬前列腺組織和尿道模型，現時模擬尿道的外殼已改用3D打印的膠管；中心另以3D打印技術製作模擬破損的子宮模型，以及透過「脈動灌注組織訓練儀器」，用豬內臟模擬人體器官，當微創手術插穿血管時，豬內臟隨即「噴血」，營造出較現實的效果。連同這些儀器，中心現時共有十多個不同人體部位的模型供醫護人員「實戰」，但鄧宗毅表示，不同專科的單一技術訓練仍不足夠。

近年中心增設的臨床模擬手術訓練室，主要是供醫生護士接受模擬場景跨專科訓練，鄧宗毅舉例稱，訓練假設有車禍傷者送抵急症室，不同專科的醫生就要即時協調診療次序，在搶救期間團隊又要做到互相尊重和良好溝通，「重點是醫生要如何與其他專科醫生交流和溝通……要合作(但)哪個專科做先」。他並稱，外科傳統上著重技能，但近十數年「無阻隔溝通」同樣極之重視，又指接受甚麼的技能訓練受年資和本身技術影響，但溝通則大家都要不斷學習，包括如何在不冒犯對方或影響手術室氣氛下，指出或提點其他專科醫生的不足。

成立26年來，課程惠及不同專科醫護，包括外科、婦科和骨科醫生「必修」微創課程，而麻醉科、耳鼻喉科及腦外科等醫生則接受另一些訓練。中心除公立醫院醫生外，私營醫療機構醫護人員亦報名參與，中心亦會定期舉辦國際研討會和直播手術交流等。

管理中心的團隊今年獲得醫管局傑出員工及團隊獎。2013年出任中心主管的鄧宗毅直言，早於上世紀提出成立微創中心的時任主管李家驊功不可沒，「(當年)個個都話佢(想成立中心)發夢」，形容他的大膽創新，為後人創造有利空間、令醫院在微創方面的發展「行得有用好多」，呼籲新一代「有本錢就繼續發多啲夢」。他感謝團隊不同拍擋的付出，又指每看見「後生成長、(在真實手術)安全應用學到的技能」，都會感到很開心。