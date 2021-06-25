板前壽司前會計經理虧空2400萬元 官斥可恥囚6年8個月

連鎖日本餐廳板前壽司前會計部經理涉於2005年至2007年期間，偽造銀行存款單「穿櫃桶底」逾2400萬元，遭公司揭發後潛逃至內地，於2016年返港生活兩年後，被老闆報警拘捕。前經理承認6項偷竊罪，今於高等法院被判監禁6年8個月，法官布思義直斥行為「絕對可恥」。

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被告聞訊潛逃內地

案情指，50歲被告唐智靈於2004年受僱為板前會計部經理，負責將每間分店收集的即日現金，存入各分店的戶口。板前的核數師於2007年初發現，被告未有提供有關入數文件，遂通知板前董事鄭威濤，其後發現被告偽造銀行存款單，訛稱已將分店即日現金存入銀行戶口，實則暗渡陳倉，虧空公司款項逾2419萬元。被告於同年10月2日午膳後失去聯絡，潛逃至內地。被告於2016年返港，鄭威濤於2019年3月報案，警方同年7月拘捕被告。

兒子跨境上學遂陪同返港

辯方今求情指，被告潛逃至內地後，於深圳與妻兒同住，兒子為跨境學童，需要到港上學，故被告才於2016返港，其後任職巴士司機。辯方又指，被告備受財政壓力，更沉迷賭博，經常到澳門賭場賭錢，欠下巨債才犯案。

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法官今日頒下判詞指，雖然被告稱已感到後悔，惟長時間屢次犯案，嚴重違反誠信，涉巨額款項，形容偽造帳目的行為「絕對可恥」，幸未對餐廳造成影響。考慮到被告認罪，法官就6項偷竊罪分別判處被告4個月至6年，大部分刑期同期執行，共囚6年8個月。