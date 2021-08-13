林大輝：運動員收入非只睇直接資助

港隊運動員在今屆東京奧運取得歷史性的佳績，政府公布一系列措施支持運動發展。香港體育學院主席林大輝今日在電台表示，透過政府增撥資源，日後可增聘更多人手，包括教練及訓練員，協助運動員。對於備受到關注的運動員薪酬問題，當中單車爭先賽銅牌得主李慧詩月薪最高為4.8萬元，林大輝指，運動員的收入不能「只睇直接資助」，因為運動員在體院免費居住及用膳，運動員出外參加比賽許多時都有獎金，形容運動員如「營業員」般多勞多得，強調很多行業的薪酬都與表現掛勾，精英比賽是「弱肉強食、你追我趕、你爭我奪、不進即退」。

林大輝補充，現時體院有1,300至1,400名運動員，當中約500人屬全職運動員，但只有不足100名教練，相信政府會增撥資源，將來會增聘更多教練及訓練員。對於在東京奧運羽毛球混雙項目取得第四名的港隊代表之一的謝影雪表示，體院的物理治療及按摩師人手不足，林大輝指，按摩師門檻高，要清楚知道每位運動員的傷患，亦要隨隊比賽，難以聘請。

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