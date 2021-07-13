林鄭促港大續跟進評議會事件 港大：不承認學生會角色

七一刺警案後，港大學生會評議會上周三通過議案，感激疑兇梁健輝為香港犧牲，及後宣布撤回感激議案、道歉及請辭。身兼港大校監的特首林鄭月娥批評議案如同向襲警者致敬，「令人非常之髮指」、「非常之憤怒」，要求港大繼續行動，同意警方跟進事件，不過不會介入及干預。港大隨即發聲明，強烈譴責評議會，不再承認學生會的校內角色，同時按程序調查事件，並按結果處理涉事學生。



港大發聲明，再次強烈譴責學生會評議會「公然美化暴力的嚴重不當行為」，認為感激議案挑戰社會的道德底線，「損害整體港大社群的聲譽和利益」，宣布校方不再承認港大學生會作為獨立註冊社團於學校的角色。港大指，將設立專責團隊，協調和處理學生的各類事務，保障正常的學生活動不受影響；又呼籲學生應回歸理性，秉持正確的價值觀，致力學業「為社會作出貢獻」。

曾任港大學生會長的張銳輝批評校方做法橫蠻無理，學生會經全體學生選舉產生有代表性，校方做法並非國際級學府應有表現。他形容學生會為一面鏡，其面對的政治高壓、以言入罪等問題，亦反映香港面對的情況。



三高官飯局應到此為止

林鄭月娥昨出席行政會議前，批評港大學生會評議會將七一刺警案，「一件咁冷血嘅事件」，通過「差唔多向佢(梁健輝)致敬」的感激議案，「我都係非常之憤怒」，為港大感到羞愧。林鄭指，哪怕評議會已致歉及撤回議案，港大校方亦應繼續採取行動，並同意警方若認為有跟進空間，亦應跟進。

至於副保安局長區志光等3名高官涉違法飯局，林鄭月娥認為3人不涉其他違規行為，「我哋知道佢哋嘅為人」，加上已繳罰款及經過一周報道後，「已經付出咗喺法律以外嘅其他代價」，毋須進一步調查，呼籲社會理解，事件到此為止。