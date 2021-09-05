林鄭冀粵港早日免檢通關 出席深港合作會議

特首林鄭月娥昨帶領多名司局長，組成18人代表團到深圳出席深港合作會議，以及香港培橋書院的大灣區分校開學禮。林鄭向深圳市委書記王偉中稱，現時全港市民的盼望，「是能早日逐步有序恢復免檢疫到內地」，並感謝對方政府在疫情期間，大力支持香港抗疫。王則指，深港兩地關係密切，聯手抗疫令兩地關係更加窂固；會後雙方簽署多項合作協議，包括河套深港科技創新合作區一區兩園建設合作安排、深圳市政府和港大簽署有關在深圳合作辦學備忘錄等。

林鄭月娥出席會議時表示，深港合作多年，即使去年因疫情取消會議，自己仍多次赴粵與深圳官員共商合作事宜。她藉會議，向王偉中及深圳市長覃偉中表示，全港市民希望可以早日免檢來往兩地，以及感謝深圳市政府於疫情期間，支持並與香港合作抗疫。林鄭又指，今年是「十四五規劃」的開局之年，本港應用好一國兩制的優勢，「依托祖國，面向世界」，抓緊重大機遇。

出席培僑書院龍華信義學校的開學禮時，林鄭月娥指中央政府及港府均支持市民到大灣區發展，深圳培僑的開辦令內地港人子女多了就學選擇，可以在香港課程框架學習，近距離了解國家的新發展，並與更多大灣區青少年交流，從而成為具備國家意識及香港情懷的人才。