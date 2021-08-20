林鄭出席施政報告公眾諮詢會 有市民希望再派消費券

特首林鄭月娥將在10月初發表新一份施政報告，是今屆政府第5份，她今日出席施政報告公眾諮詢會時，多名參加者希望再派發消費券。林鄭月娥稱要視乎政府財政能力，又透露正構思由政府補貼資助部分行業的剩餘人手，接受再培訓。這份是林鄭月娥任內最後一份施政報告，她指很多人因此有更大期望，強調會「俾心機」做好。

林鄭月娥出席施政報告公眾諮詢會時表示，香港經歷超過兩年的嚴峻挑戰，2019年下半年發生社會事件，也受到新冠肺炎肆虐，至今仍未完全走出疫情，市民對未來更有期盼。她說，中央做了兩大舉措令香港局面穩定、前景更好，包括保障長治久安的《國安法》，以及確保愛國者治港的完善選舉制度。她又說，未來行政立法關係應該互相配合及制衡，增加行政機關推行政策的效能。

電子消費券全民派要用很多公帑

有市民關注政府明年會否繼續派發電子消費券，林鄭月娥表示，全民派發消費券要使用好多公帑，財政司長要考慮政府財政情況及香港經濟。她表示，目前香港經濟反彈不錯，政府已上調香港全年經濟增長預測，相信失業率下月會再改善，但並不等於政府不用做事，要繼續努力，認為目前香港有良好背景，經濟可以看得更遠，隨著國家的十四五規劃，香港有發展空間，並融入國家發展大局。

林鄭月娥又說，政府會聯同再培訓局及相關工會，由政府補貼培訓人才予欠缺人手的行業，讓他們邊做邊學。她又說，民政事務局會考慮如何加強社區的文化藝術發展支援。

今次諮詢會在尖沙咀戲曲中心舉行，現場及網上參加的市民各有53人，市民也可透過香港電台的社交專頁留言發問。