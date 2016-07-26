林鄭骨折｜首日復工仍戴手托 林鄭：小意外帶來啟發

特首林鄭月娥在禮賓府跌傷手肘後，今日復工並在早上出席一個論壇活動。右手有包紥並戴上手托的她致辭時表示，今次小小意外為她帶來啟發性，隨著最近發表的新一份《施政報告》，她不斷「唱好香港」，香港已進入新局面及新時代，但做人及政府在局面好的時候也不能掉以輕心，風險及暗湧仍存在，應保持謹慎，正如香港今日治安非常好，但同樣不應掉以輕心，形勢仍然非常複雜，千變萬化，尤其處於「中美鬥爭」的風暴中央，大家應保持警覺性。

指「北部都會區」欲速則不達

林鄭月娥續指，政府以前無膽量、無見識和無條件規劃未來，但香港實施《港區國安法》和完善選舉制度後，不能再錯失機會，要融入國家發展大局。她又說，「北部都會區」是較長遠的規劃，很多事情「欲速則不達」，呼籲大家有耐心，如果可以爭取到15年內完成，她將感到非常安慰。

此外，林鄭月娥呼籲熱愛香港、符合「愛國者治港」的人，積極參加12月的立法會選舉，包括時常批評政府的人。她指，雖然地區直選議席比過去少，但「雙議席單票制」的安排容許不同政治背景的人參與。

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