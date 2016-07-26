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林鄭骨折｜首日復工仍戴手托　林鄭：小意外帶來啟發
3 小時前
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林鄭月娥特首港區國安法完善選舉制度香港選舉林鄭骨折北部都會區中美鬥爭施政報告
林鄭骨折｜首日復工仍戴手托　林鄭：小意外帶來啟發
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特首林鄭月娥今日復工，指香港目前局面好，但仍不能掉以輕心。(資料圖片)

特首林鄭月娥在禮賓府跌傷手肘後，今日復工並在早上出席一個論壇活動。右手有包紥並戴上手托的她致辭時表示，今次小小意外為她帶來啟發性，隨著最近發表的新一份《施政報告》，她不斷「唱好香港」，香港已進入新局面及新時代，但做人及政府在局面好的時候也不能掉以輕心，風險及暗湧仍存在，應保持謹慎，正如香港今日治安非常好，但同樣不應掉以輕心，形勢仍然非常複雜，千變萬化，尤其處於「中美鬥爭」的風暴中央，大家應保持警覺性。

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林鄭骨折｜首日復工仍戴手托　林鄭：小意外帶來啟發

指「北部都會區」欲速則不達

林鄭月娥續指，政府以前無膽量、無見識和無條件規劃未來，但香港實施《港區國安法》和完善選舉制度後，不能再錯失機會，要融入國家發展大局。她又說，「北部都會區」是較長遠的規劃，很多事情「欲速則不達」，呼籲大家有耐心，如果可以爭取到15年內完成，她將感到非常安慰。

此外，林鄭月娥呼籲熱愛香港、符合「愛國者治港」的人，積極參加12月的立法會選舉，包括時常批評政府的人。她指，雖然地區直選議席比過去少，但「雙議席單票制」的安排容許不同政治背景的人參與。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/林鄭復工仍戴手托　稱小小意外帶來啟發-290023
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