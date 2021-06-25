高官換班｜林鄭感謝張建宗貢獻 強調人事變動是用人唯才

特首林鄭月娥公布最新高官人事變動安排，中央免去張建宗政務司長一職，由李家超接任，同時任命鄧炳強為保安局長、蕭澤頤為警務處長。林鄭月娥指今次是繼去年4月後，政府高層再有一次的人事變動，就算本屆政府的任期只餘一年，但有關變動能令下屆政府有最好的基礎，她衷心感謝張建宗從事政府官員近半個世紀的重大貢獻，祝福他身體健康，生活愉快。

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對於李家超將任職政務司長，被問到政務司長首次由有警察背景的人士擔任，林鄭月娥澄清指，政務司長一職曾由有商人背景的唐英年先生擔任，強調政府是用人為才，3人是現階段的最理想人選，不會計較他們是來自政府內還是政府外。她又稱，本港是法治社會，不同官員都有不同背景，她有信心新任職的3位官員能夠發揮所長，希望市民不要有猜度或聯想。

李家超：確保政府效率維持最高水平

至於接任政務司長的李家超稱，對於新任命感到光榮，會全力支持特首施政，按照《憲法》、《基本法》全面落實「一國兩制」，並會確保政府效率維持最高水平，亦會積極協調跨局、跨部門維持良好溝通，既監察政府，亦落實「愛國者治港」的理念。鄧炳強則稱，會做好守護香港的工作，盡其所能打擊本土恐怖主義，維護國安工作，打擊外部勢力危害香港及國家的行為等。