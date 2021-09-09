林鄭探訪將軍澳中學聽新《施政報告》意見 指將以長遠目光規劃港發展

繼上周探訪青衣一所中學後，特首林鄭月娥今日再到訪位於將軍澳的東華三院呂潤財紀念中學，了解該校推動STEM教育情況，和參與公民與社會發展科的課堂。

林鄭月娥在教育局長楊潤雄陪同下，聽取校方介紹STEM課程內容和參觀教材展示，包括機械人編程、擴增實境和3D打印等。她其後又探訪中四級學生，了解他們學習公民科的情況，觀看老師教授公民科首個主題「一國兩制」下的香港，以及行政長官的地位和職責。



冀公民科助學生建立正面價值觀

林鄭又應老師邀請，即席向同學講解香港在「一國兩制」下享有的獨特優勢，中央對香港特區的全面管治權和香港特區的高度自治權的有機結合，以及行政長官向中央政府和香港特區的「雙負責」憲制安排等。林鄭表示，今年開始成為高中核心科目的公民科，能讓學生透過學習香港、國家及當代世界的議題，配合其他高中學科，建立廣闊的知識基礎和正面的價值觀。

林鄭月娥其後到學校禮堂與學生進行座談，聽取他們對新一份《施政報告》的意見，另外約1,000名來自東華三院屬下17間學校的學生亦透過視像會議參與，在歷時約1小時的座談中，共有10多名學生發言，他們關注的議題包括教育、青年發展和環保等政策範疇，亦有學生亦就歷史建築保育和藝術文化發展等提出意見。



新《施政》以長遠目光規劃港發展

林鄭感謝同學踴躍提出意見。她說今年的《施政報告》雖是她五年任期內最後一份《施政報告》，但會以長遠目光規劃香港未來的發展，融入國家發展大局，亦會就市民十分關注的土地房屋和相關基建連繫等長遠發展提出建議，呼籲同學留意她10月6日發表的新一份《施政報告》。