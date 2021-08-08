林鄭支持納《基本法》附件三 人大常委下周商《反外國制裁法》

全國人大常委會將於下周開會討論香港《基本法》，預料會將《反外國制裁法》納入「附件三」，以便在本港實施。特首林鄭月娥昨出席行政會議前會見傳媒指，已就《反外國制裁法》在港實施向中央政府提交意見，支持透過本地立法的方式在本港實施，冀透過本港的法律框架及程序等，可避免外部勢力、西方媒體等藉機炒作；她認為法律涉及外交層面，納入附件三「不容爭議」。



林鄭月娥昨晨表示，有憲制責任去維護國家的主權、安全及發展利益，支持中央政府將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。她指，該條法律肯定不屬於香港高度自治的範圍，「因為佢涉及外交」，由納入附件三成為適用香港的法律，「係無得爭議嘅」。林鄭稱，已向中央政府提供意見，支持該法律經由本地立法實施。



本地立法避免炒炸

於香港實施「全國性法律」，一般可由中央政府公布，就如《港區國安法》；另一種方法就是經由本地立法。林鄭月娥解釋，如果有本地立法的過程，可以澄清和釐清《反外國制裁法》在本港實施的法律框架及程序，可以防止外部勢力、外國、西方媒體等藉此炒作。

問到希望採用本地立法程序，是否金融界有疑慮或反對，想藉此爭取空間迴旋，林鄭月娥稱並非主要因素，主因是要確保有足夠了解、認知等執行相關法律。她補充，若沒有本地立法過程，「佢就好容易炒作」；並指炒作的目的就是遏制中國的發展，以及破壞本港的金融中心地位。

林鄭月娥稱，不論全國人大代表最終的決定為何，自己與港府「會竭力去執行呢條《反外國制裁法》」；又指法律名為「反」，即中國並非做主動的一方，不是主動制裁其他人士或機構。



美商會：須了解更多細節

香港美國商會指關注《反外國制裁法》，惟未有更多細節，不作評論，僅稱希望法例出爐時能與中國及香港政府溝通。會長早泰娜表示，若沒有更多法例細節，不明白該法例及如何執行，會引起擔心及危機感。