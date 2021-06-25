林鄭月娥主持屯馬綫全綫通車儀式 宋皇臺站明早安排特別班

港鐵屯馬綫將於明天全綫通車，行政長官林鄭月娥出席屯馬線全線通車慶祝典禮。屯馬綫的宋皇臺站和土瓜灣站，亦將於明日投入服務。

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林鄭月娥致辭時指，屯馬線工程其中一項挑戰，是在宋皇臺站發現文物古跡，工程團隊已完成文物保護及考古工作，將會在車站展示出土文物。

林鄭月娥又指，屯馬線開通後，連接新界東西和九龍，市民出行轉線有更多選擇，港鐵服務亦涵蓋九龍城和土瓜灣，改善當區交通。她指，政府會繼續以運輸基建先行，開發更多土地，包括推動建設北環線釋放附近土地潛力，改善新界東西交通運輸。她相信在立法會回復理性討論，政府管治能力有望提升，有望推動更多大型基建項目發展。

宋皇臺站明早安排首日特別班

港鐵行政總裁金澤培表示，明日會安排首日特別班，早上5時50分在宋皇臺站開出，與市民一同慶祝通車。

金澤培指，早前宣布送出10萬張單程車票，很快會公布安排。另外，宋皇臺站設有首個車站文物館，展出宋元古物古跡，相信啟用初期人流較多，會多派人手協助管理人潮，呼籲市民不必急於啟用初期前來觀賞。