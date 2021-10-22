林鄭骨折｜預告明復工 惟完全康復需時

特首林鄭月娥早前於禮賓府跌倒斷手後休假，她於今午3時許在社交專頁表示，會於明天恢復處理特首公務，「但要完全康復，生活如常，恐怕還需一段時間和勤做物理治療。」林鄭表示，休假期間多了在禮賓府活動，想起已兩年未有舉辦禮賓府開放日，「無法讓市民可以近距離欣賞這座法定古蹟和每年春天盛開的杜鵑花」，不過很高興同樣停辦兩年多的渣打馬拉松可於今晨復辦，而受訪的參賽者亦感到「十分興奮和對安排表示滿意」。她指，希望市民繼續支持政府的抗疫工作，「未接種疫苗的市民盡快打針，令香港更有條件恢復各項大型活動和跨境人員免檢疫往來，市民生活如常」。

林鄭月娥上周一晚在禮賓府跌倒，右手手肘輕微骨折，留醫瑪麗醫院一晚後，於翌日早上9時許離開醫院。離院時，她的右手有包紮，現場有記者問及傷勢如何，林鄭月娥僅表示：「多謝關心。」

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