林鄭月娥：北部都會區是為年輕一代建設

行政長官林鄭月娥表示，「北部都會區」是為年輕一代建設，加上國家對香港的支持，香港將迎來新局面，也為有意追尋夢想的青年提供一個廣闊的舞台。

林鄭月娥出席新界區十大傑出學生頒獎禮致辭時表示，本港過去兩年面對的挑戰，促使政府反思青年工作的定位及重點，除了要聆聽青年人心聲，解決青年在學業、事業及向上流動等多方面困難，亦要注重培養青年正面價值觀，讓他們成為有擔當及有理想，願意為國家及香港未來奮鬥的新一代。

林鄭月娥指，政府在新一份《施政報告》提出「北部都會區」發展策略，強調「北部都會區」是為年輕一代建設，加上國家對香港的支持，香港將迎來新局面，也為有意追尋夢想的青年提供一個廣闊的舞台。

政府已就2035年設建屋及減碳目標

林鄭月娥指出，2035年是標誌性的一年，指政府希望在未來15至20年，為香港建設超過100萬房屋單位；政府亦將2035年或以前定為減碳目標，停止燃油私家車新登記的目標，把香港的碳排放量從2005年的水平減半。她寄語學生，按著上述目標，希望他們在未來十多年就相關目標發揮影響力，等到當家作主時，一一實現這些目標。

相關新聞：