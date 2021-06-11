林鄭月娥：惠港措施體現共產黨為港人謀褔址 無信念如精神上「缺鈣」

由中聯辦舉辦的「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」，早上於灣仔會議展覽中心舉行。行政長官林鄭月娥致辭時表示，過去2年，本港面對前所未有的政治衝擊，出現危害國家安全的極大風險。在共產黨領導下，中央始終依照憲法和基本法辦事，堅持「一國兩制」原則解決香港問題，頒布實施《港區國安法》，及時讓香港由亂向治，完善特區選舉制度，確保愛國者治港。

林鄭月娥指，在這個極不容易的過程中，深刻體會中央堅守對「一國兩制」初心，作為現任行政長官，深度參與過去2年工作，對此有深刻體會。她又引用國家主席習近平所言，沒有理想信念或不堅定，如同精神上「缺鈣」，就會得「軟骨病」。

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林鄭月娥又指，中央早已對本港給予關懷，包括安排東江水來，回歸後亦推出惠港措施，以提升本港的國際金融、貿易和航運中心地位，近期在十四五規劃，亦支持本港發展國際創新科技中心等，體現了共產黨為港人謀褔址的一貫立場。她表示在慶祝共產黨成立100周年和香港回歸24周年的重大時刻，要準確貫徹「一國兩制」，確保香港長期繁榮穩定，為實現中華民族偉大復興，作出香港應有的貢獻。