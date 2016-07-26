林鄭月娥：面對疫情挑戰 共產黨發揮偉大領導力有目共睹

行政長官林鄭月娥出席在港舉行的《百年大黨國際學術研討會》，致辭時表示，國家在共產黨領導下，在應對疫情時作出迅速決定及動員力，並興建大規模的臨時醫院，治療每一名病人，又向發展中國家提供疫苗。她指在面對新冠疫情挑戰下，共產黨發揮出偉大領導力，結果有目共睹，現時感染人數已減少，中國亦是世界第一個主要經濟體，令疫情受控。

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林鄭月娥指，香港受惠於國家的發展，當香港有需要時，國家往往會伸出援手。她舉例國家助香港渡過1997年亞洲金融危機、2003年的沙士，以及近期新冠疫情危機。而國家在一帶一路，粵港澳大灣區及十四五規劃中，照顧香港各方面的發展。

林鄭月娥孜指，更重要是中央及共產黨在香港貫徹落實「一國兩制」方針，過去2年香港面對前所未有挑戰，中央政府及共產黨一直按國家憲法及《基本法》辦事。而訂立港區國安法，更令香港社會回復穩定，重回正軌，完善本港選舉制度，更確保會由愛國者治港，令香港持續繁榮穩定。她預期國家將會面臨更多挑戰，但中共和中國人民都將能夠克服。

